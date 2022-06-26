Роль блогеров в спецоперации обсудят петербуржцы

Роль блогеров в спецоперации обсудят петербуржцы
Кибер Фронт Z организовал в Петербурге серию дискуссий о шоу-бизнесе и блогерах. Фото: Кибер Фронт Z

Какую роль играю лидеры общественного мнения (ЛОМ) в специальной военной операции на Украине обсудят в Петербурге на мероприятии Кибер Фронта Z.

Дискуссия начнется в 18:00 на Университетской набережной, 25. Темой встречи станет роль блогером и ЛОМов в специальной военной операции.

О том, как интернет-знаменитости влияют на умы в непростое время, порассуждают гости мероприятия блогер Екатерина Лоренс и военкор Денис Селезнёв.

Ранее на этой же площадке прошло дискуссия о будущем шоу-бизнеса и тех селебрити, кто не сбежал из страны.

КиберФронт Z


 

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