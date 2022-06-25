Загородные дома в РФ за год подорожали на 23%

Загородные дома в РФ за год подорожали на 23%
В России растут цены на загородное жилье. Фото: unsplash

Средняя стоимость загородной недвижимости в российских регионах за последний год выросла на рекордные 23%.

Как сообщают эксперты федеральной компании «Этажи», к рекордному подорожанию загородных домов привело повышение цен на стройматериалы, высокая динамика роста цен на квартиры в городах и активный выкуп наиболее доступных вариантов.

Самый высокий рост цен показала загородная недвижимость в Краснодаре, где за год дома подорожали на 30,2%. В тройку лидеров также вошли Москва и Ростов-на-Дону, где загородные дома выросли в цене на 29,9%.

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе стоимость загородного жилья продолжит расти.

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