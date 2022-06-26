Петербуржцев в воскресенье ждет жара до +30 градусов

В последний день недели в Петербурге будет очень жаркая погода, температура воздуха достигнет +30 градусов.

Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, в воскресенье Северная столица останется во власти антициклона. Город ждет малооблачная и сухая погода, а температурный фон продолжит повышаться.

В разгар дня столбики термометров достигнут +28…+30 градусов, а в Ленобласти воздух прогреется до +32 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление останется на уровне 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Сухая, солнечная и жаркая погода останется с петербуржцами и в понедельник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суббота стала самым теплым днем в Петербурге с начала года.