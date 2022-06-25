Суббота стала самым теплым днем в Петербурге с начала года

Уже к 14 часам температура в Северной столице повысилась до 27 градусов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Уже к 14 часам температура в Северной столице повысилась до 27 градусов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сегодня, 25 июня, Петербург побил температурный рекорд по жаре этого года.

Погода в городе побила рекорд по теплу уже к 13 часам — температура воздуха к этому времени достигла отметки в 25,4 градуса. До этого лидером по самой теплой погоде был день 11 июня, когда воздух прогрелся максимум до 24,9 градуса. Об этом рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Уже к 14 часам температура в Северной столице повысилась до 27 градусов, однако прогрев продолжается, и точное значение сегодняшнего рекорда можно будет узнать после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

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