В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за жары 26 июня

Жара устроит потенциально опасную погоду в Северной столице в воскресенье, 26 июня.

По данным Гидрометцентра, сегодня с 13:00 до 18:00 в городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили в связи с очень жаркой погодой, сегодня и завтра днем ожидается повышение температуры до +30 и +31 градусов.

Как уточнили в пресс-службе городского правительства, «желтый» — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.

К петербуржцам обратились с просьбой проявлять особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев в воскресенье ждет жара до +30 градусов. Как рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, в воскресенье Северная столица останется во власти антициклона. Город ждет малооблачная и сухая погода, а температурный фон продолжит повышаться.