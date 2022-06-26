В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за жары 26 июня

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за жары 26 июня
В Петербург пришла жаркая погода. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Жара устроит потенциально опасную погоду в Северной столице в воскресенье, 26 июня.

По данным Гидрометцентра, сегодня с 13:00 до 18:00 в городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили в связи с очень жаркой погодой, сегодня и завтра днем ожидается повышение температуры до +30 и +31 градусов.

Как уточнили в пресс-службе городского правительства, «желтый» — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.

К петербуржцам обратились с просьбой проявлять особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев в воскресенье ждет жара до +30 градусов. Как рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, в воскресенье Северная столица останется во власти антициклона. Город ждет малооблачная и сухая погода, а температурный фон продолжит повышаться.

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