«Солярис» врезался в стоящий на «аварийке» на КАД грузовик, пострадали трое

В ДТП с участием трех машин на петербургской КАД пострадали три человека, в том числе ребенок.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 16:10 на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Софийской улицей. Автомобиль «Хендай Солярис» влетел в стоящую во втором ряду сломавшуюся «Газель», а после сбил водителя «Фольксвагена Туарег», остановившегося для помощи с ремонтом грузовика.

В аварии пострадал 35-летний водитель «Соляриса» и его четырехгодовалая дочь, которая была в детском кресле. Мужчина госпитализирован с переломом бедра, а девочка с закрытой черепно-мозговой травмой.

Также в больницу доставили сбитого водителя «Фольксвагена», у которого ушибленная рана затылочной области.

Полиция установила, что водитель «Соляриса» в последние годы семь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге таксист-нелегал ударил пассажира топориком для разделки мяса.