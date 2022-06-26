В ДТП на набережной Обводного канала погиб пешеход

В ДТП на набережной Обводного канала погиб пешеход
Пешеход погиб. Фото: pixabay

В центре Петербурга на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину.

Как стало известно Gazeta.SPb, пешеход погиб в результате ДТП, которое произошло накануне в 13:10 на перекрестке набережной Обводного канала и улицы Черняховского.

Автомобиль «Хендай Соната» врезался на перекрестке в «Газель», а после сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пешехода в результате удара отбросило на стоящий на «красном» автомобиль «Тойота Рав-4».

Сбитый мужчина, которому на вид около 60 лет, скончался на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. 47-летнего водителя «Сонаты» отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Солярис» врезался в стоящий на «аварийке» на КАД грузовик, пострадали трое.

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