Скончалась актриса театра и кино Альбина Тиханова

Альбина Тиханова скончалась на 76-м году жизни. Фото: кадр из сериала "Пробуждение"

Альбина Тиханова скончалась на 76-м году жизни. Фото: кадр из сериала "Пробуждение"

Российская актриса театра и кино Альбина Тиханова скончалась на 76-м году жизни.

Как сообщается на портале «Кино-театр.ру», артистка ушла из жизни в воскресенье, 26 июня. Причины смерти Тихановой портал не уточняет.

Знакомый актрисы Павел Алимов рассказал в соцсетях, что еще в конце мая Тиханова упала на улице, сломав обе руки и ногу. После выписки за ней ухаживала сиделка. При этом у артистки не хватало денег на оплату помощницы, поскольку в последние годы она жила только на пенсию, пишет «Московский комсомолец».

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года. После учебы в Новосибирском театральном училище она работала в театре «Красный факел». В 1970-х актриса переехала в Москву, где много лет трудилась актрисой разговорного театра в Москонцерте.

Также Тиханова играла в сериалах «Тихий Дон», «Пробуждение» и «Эпидемия», а также в фильмах «Аритмия» и «Прости меня, Алеша».