Скорая помощь в Петербурге работает с повышенной нагрузкой из-за жары

Нагрузка на Городскую станцию скорой помощи в жаркие выходные выросла более чем на четверть.

Как сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в минувшие выходные в Петербурге значительно выросло число вызовов скорой помощи. Всего за два дня к медикам обратились более 3,1 тысячи человек. При этом неделей ранее число вызовов составило чуть больше 2,5 тысячи. То есть за неделю нагрузка на скорую помощь выросла на 26-27%, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам чиновника, это связано с аномальной жарой. Из-за высокой температуры у многих обостряются сердечно-сосудистые заболевания и сильно повышается артериальное давление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга пообещал прохладу в начале июля.