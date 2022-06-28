Скорая помощь в Петербурге работает с повышенной нагрузкой из-за жары

Скорая помощь в Петербурге работает с повышенной нагрузкой из-за жары
В Петербурге из-за жары выросла нагрузка на скорую помощь. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Нагрузка на Городскую станцию скорой помощи в жаркие выходные выросла более чем на четверть.

Как сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в минувшие выходные в Петербурге значительно выросло число вызовов скорой помощи. Всего за два дня к медикам обратились более 3,1 тысячи человек. При этом неделей ранее число вызовов составило чуть больше 2,5 тысячи. То есть за неделю нагрузка на скорую помощь выросла на 26-27%, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам чиновника, это связано с аномальной жарой. Из-за высокой температуры у многих обостряются сердечно-сосудистые заболевания и сильно повышается артериальное давление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга пообещал прохладу в начале июля.

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