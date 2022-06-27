Главный синоптик Петербурга пообещал прохладу в начале июля

Прохладная погода сменит жару в Петербурге в начале июля, заявил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Специалист написал в своем Телеграм-канале, в воскресенье температура воздуха по всему Петербургу и Ленобласти превысила 30 градусов, за исключением побережья Финского залива. Петербуржцев освежал только ветер западных направлений.

Сегодня тоже жара 30 градусов, но уже завтра и в среду в Северной столице будет немного прохладнее. Температура немного снизится благодаря новому циклону, который заходит с севера.

Колесов отметил, что сейчас самые комфортные места, где жара переносится легче, — прибрежные районы Финского залива и Ладоги.

«Так что «терпим» хорошую погоду, которую все так долго ждали, и ждем следующую неделю. В начале июля должно быть прохладнее», — заключил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодня жара в Петербурге достигает своего апогея.