Сегодня жара в Петербурге достигает своего апогея

Сегодня жара в Петербурге достигает своего апогея
Сегодня жара в Петербурге достигает своего апогея. Фото: Pxhere

Начало рабочей недели в Северной столице солнечное и без дождей.

Как сказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, «погода сегодня идет на штурм первых +30 градусов». В атмосфере над городом 27 июня продолжит господствовать антициклон. По словам синоптика, в небе будут проплывать редкие облака, однако дождей не ожидается.

Сегодня волна тепла приблизится к своему апогею. В течение дня температура воздуха составит от +29 до +31 градуса. По области эти показатели будут держаться на уровне +27 и +32 градуса.

Ветер, по прогнозу, ожидается северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра будет прохладнее на 2-3 градусов, осадков в Петербурге также все еще не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптик Колесов напомнил горожанам о самых жарких температурах, которые были зафиксированы в предыдущие годы.

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