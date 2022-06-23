Синоптик рассказал о самых жарких петербургских днях под 40 градусов

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов напомнил горожанам о самых жарких температурах, которые были зафиксированы в предыдущие годы. Одни из рекордных значений установились и в прошлом году.

Специалист подчеркнул, что 23 июня ровно годовщина кульминации прошлогодней июньской жары. В 2021 году, ровно в этот день среднесуточная температура воздуха в Петербурге достигла +30,3 градусов. Тогда, она установила абсолютный рекорд.

Повышение температуры более 30 градусов стало вторым в истории города. Прошлый рекорд был зафиксирован 8 августа 2010 года, когда было отмечено + 30,1 градусов. При этом синоптик заметил, что ночь на 23 июня в 2021 году не стала самой теплой, однако дневная температура вошла в число самых высоких значений.

Самая большая температура воздуха в Северной столице за весь ряд наблюдений остается неизменной вот уже 12 лет, а именно — 7 августа 2010 года, тогда она достигла +37,1 градуса. В прошлом году 23 июня дневная температура повысилась до +35,9 градусов и стала второй самой высокой за все месяцы и первой в июне.

Отметку в 35 градусов в Санкт-Петербурге температура воздуха превышала всего три раза в истории. Третий специалисты зафиксировали в том же 2010 году 28 июля. Тогда температура поднялась до +35,3 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по прогнозу ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса петербуржцам сегодня не стоит боятся холодной и влажной погоды.