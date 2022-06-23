Повышение температуры в Петербурге продолжается

В Северной столице сегодня без осадков и тепло, — продолжается потепление.

В четверг, 23 июня, в городе обойдется без дождей. По прогнозу ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса петербуржцам не стоит боятся холодной и влажной погоды. При переменной облачности в регионе продолжится начавшееся во вторник постепенное повышение температуры, осадков при этом специалист не обещает вовсе.

На протяжение дня температура воздуха составит от +23 до+25 градусов, по области эти показатели составят от +21 до +26 градусов. Ветер ожидается западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра будет солнечно и сухо. Как утверждает Леус, будет еще на градус-другой теплее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на выходных ожидается увеличение температуры до 30 градусов.