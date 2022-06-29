Из-за жары спрос на вентиляторы в Петербурге резко подпрыгнул.

Из-за жары спрос на вентиляторы в Петербурге резко подпрыгнул.
Из-за жары спрос на вентиляторы в Петербурге резко подпрыгнул. Фото: Unsplash

На фоне жаркой погоды петербуржцы разбирают вентиляторы и кондиционеры, но они не заканчиваются.

В городских отделениях торговых сетей в Петербурге заверили, что, несмотря на повышенный спрос, дефицита вентиляторов сейчас нет. С сотрудниками магазинов поговорили «МК в Питере».

Например, в ассортименте сети магазинов «Ситилинк» можно найти более 80 моделей вентиляторов. Дефицита тут не ожидается, хоть спрос начался уже с прошлой недели.

В сети «М.Видео-Эльдорадо» вентилятор можно купить за 1,5-2 тысячи рублей, а кондиционер — за 15-16 тысяч рублей. Дефицита тут нет, а цены, судя по словам представителей компании, остались на том же уровне, что и год назад.

При этом, наибольший интерес покупатели проявляют к сплит-системам, потому что они способны не только снизить температуру в помещении летом, но и работать на обогрев в межсезонье.

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