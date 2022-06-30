Экономист объяснил, почему необходима модернизация купюр

Сегодня Банк России представил обновленную сторублевую купюру, — она изменилась впервые за 18 лет. Есть главная причина, почему проводится усовершенствование банкнот, и все дело далеко не во внешнем виде «бумажки».

«МК в Питере» поговорили с заведующим кафедрой банковского дела в Высшей школе экономики Василием Солодковым и выяснили, зачем проводится модернизация банкнот и нужно ли, следуя за 100-рублевой, ввести 10-тысячную купюру в России. Также специалист рассказал, насколько быстро подделка банкнот следует за модернизацией защитных знаков, закрепленных на обновленных купюрах.

Главное, почему меняются банкноты, — это мошенничество. Как объяснил Солодков, подделывающие купюры люди отстраивают новые технологии, чтобы обойти существующие методы проверки. По мнению специалиста, чем старее банкнота — тем легче заменить ее фальшивой. Экономист подчеркнул, что все центральные банки производят смену банкнот ни один раз, соблюдая периодичность, при этом а потребитель, как правило, этого даже не замечает.

Солодков пояснил, что когда появляются новые банкноты с новыми способами защиты, старые способы создания подделки отходят, а новые сделать сразу у мошенников просто нет времени.

«Проходит какое-то время. А тут опять выпускают новую банкноту, и так по кругу. Так, мошенники не могут идти в ногу с модернизацией купюр» — заметил эксперт.

Кроме того отмечается, что чаще всего защитные механизмы создаются для проверяющих подлинность машин. Обычный человек вряд ли сможет с точность сказать, настоящая купюра или нет. Тоже самое с приложениями на телефоне. Смартфон, по мнению Солодкова, не может распознать токопроводимость, плотность бумаги и водные знаки.

Экономист подчеркнул, что модернизировать купюры нужно. Он напомнил, что карты и пластиковые носители или коды могут быть подвержены сбоям или случайным стечениям обстоятельств, вроде отключения электричества. В связи с этим наличные необходимы. Эксперт прогнозирует востребованность «налички» в ближайшее время.

Касательно 10-тысячной купюры Солодков ответил, что есть возможность появления и такой купюры, так как дело не в номинале. При этом между вводом новой бумажной банкноты или созданием деноминации, с точки зрения специалиста, принципиальной разницы нет.