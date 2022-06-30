Петербургское отделение ВООПИиК возглавил историк Антон Иванов

В Петербурге прошли выборы нового руководства городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Согласно результатам голосования, главой петербургского отделения организации стал историк Антон Иванов. Зампредом по градозащитному направлению назначили секретаря Елену Резникову.

Президиум отделения ВООПИиК пополнил свои ряды директором Эрмитажа Борисом Пиотровским, ректором Академии художеств Семеном Михайловским и ректором Политехнического университета Андреем Рудским. Из прежнего состава в президиуме остались только Маргарита Штирлиц, Игорь Тихонов и Михаил Мильчик, пишет «Коммерсантъ».

Накануне выборов из ВООПИиК выгнали четырех самых активных и известных градозащитников: зампреда отделения Александра Кононова, членов президиума отделения Алексея Ковалева и Анну Капитонову, а также члена ячейки Центрального района, депутата городского ЗакСа Бориса Вишневского.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что градозащитники — кость в горле у власти. Вишневский считает, что если ВООПИиК возглавит Антон Иванов и его люди, то на городском отделении организации можно поставить крест. По мнению экспертов, в худшем случае отделение может перестать быть градозащитной организацией и рискует оказаться под контролем комитета по охране памятников (КГИОП).