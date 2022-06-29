Четырех петербургских градозащитников выгнали из ВООПИиК

Президиум центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) решил исключить из своих рядов четырех защитников памятников из Петербурга.

Решение об исключении градозащитников было принято вечером 28 июня. В ВООПИиК теперь не состоят члены президиума петербургского отделения Анна Капитонова и Алексей Ковалев, зампред отделения Александр Кононов и член ячейки Центрального района, депутат Закса Борис Вишневский.

Информацию об этом подтвердил Вишневский в своем Телеграм-канале.

Отметим, что градозащитников исключили из ВООПИиК накануне выборов нового руководства петербургского отделения организации. Выборы запланированы на 29 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что градозащитники — кость в горле у власти: эксперты рассказали, что ждет активистов в 2022 году.