Во Фрунзенском районе 1 июля пройдут испытания теплосетей

Испытания проводятся для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Испытания проводятся для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Петербургская «Теплосеть» в пятницу, 1 июля, проведет гидравлические испытания во Фрунзенском районе.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, на плотность и прочность испытают тепловые сети, расположенные на улицах Белградская, Белы Куна, Будапештская, Бухарестская, Димитрова, Карпатская, Малая Балканская, Малая Карпатская, Малая каштановая аллея, Олеко Дундича, Пловдивская, Пражская, Софийская, Турку, Ярослава Гашека, а также на Дунайском проспекте и проспекте Славы.

Испытания проводятся для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Так специалисты могут заранее заменить ненадежные участки трубопроводов, чтобы обеспечить надежное теплоснабжения зимой.

О возможных коммунальных авариях петербуржцев просят сообщать в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 30 июня испытания теплосетей проводятся в Невском и части Фрунзенского районов.