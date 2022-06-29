«Теплосеть» проведет испытания в двух районах Петербурга 30 июня

В четверг, 30 июня, в двух районах Петербурга пройдут испытания теплосетей.
Как сообщает петербургская «Теплосеть», гидравлические испытания пройдут в Невском и части Фрунзенского районов.
На плотность и прочность проверят теплосети, проходящие по улицам Дмитрия Устинова, Караваевская, Прибрежная, Прогонная, Слепушкина, Юннатов и проспектам Обуховской Обороны, Рыбацкий и Шлиссельбургский.
Испытания проводятся для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Так специалисты могут заранее заменить ненадежные участки трубопроводов, чтобы обеспечить надежное теплоснабжения зимой.
О возможных коммунальных авариях петербуржцев просят сообщать в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112).
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