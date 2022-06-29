Реку Карповку закрыли для катеров и аквабайкеров до ноября

Карповку закрыли, чтобы безопасно провести работы по расчистке русла реки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Карповку закрыли, чтобы безопасно провести работы по расчистке русла реки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербургскую реку Карповку закрыли для движения судов до завершения навигационного периода.

Как сообщил комитет по природопользованию, Карповка будет перекрыта для катеров и аквабайкеров вплоть до 1 ноября. Движение судов сейчас остановлено на участке от Аптекарского моста до Барочного моста.

Карповку закрыли, чтобы безопасно провести работы по расчистке русла реки.

Очисткой реки занимается ГУП «Экострой». Специалисты используют дноочистительную технику, которая при помощи тросов растягивается над водой, а подводные работы выполняют водолазы.

«В связи с несоблюдением распоряжения нарушители подвергают себя опасности столкновения с тросами, шаландами или водолазами. Существует риск получения многочисленных травм, как аквабайкерами, так и сотрудниками, выполняющими работы», — объяснили в ведомстве.

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