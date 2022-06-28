Петербуржцам рассказали, в чем преимущества газомоторного топлива новых автобусов

До 2023 года городской общественный транспорт полностью будет работать на новом виде топлива. Фото: комитет по транспорту

До 2023 года городской общественный транспорт полностью будет работать на новом виде топлива. Фото: комитет по транспорту

В Петербурге продолжается реализация транспортной реформы. В рамках нее коммерческий транспорт заменят социальным, а автобусы на дизельном топливе уступят экологичному перевозчику — новым автобусам на газомоторном топливе.

Как пишет «МК в Питере», новые автобусы на природном газе в Северную столицу поставляют «КАМАЗ», «МАЗ», «ЛиАЗ» и Volgabus. С первыми двумя уже подписано соглашение, в рамках которого на газомоторное топливо также перейдут водный транспорт и коммунальная техника.

Планируется, что до 2023 года городской общественный транспорт полностью будет работать на новом виде топлива, тем самым обеспечив Петербургу экологическое будущее.

По словам политолога, зампреда комиссии по организации общественного контроля Общественной палаты Дмитрия Солонникова, для мегаполиса транспорт на газомоторном топливе — лучший выбор, поскольку оно чище и несет меньше негативных последствий для окружающей среды.

В пресс-службе АО «Третий парк» рассказали, что преимущество газомоторного топлива не только в экологичности, но и практичности. Сжиженный природный газ хранится на специальных заправочных станциях, в подземных хранилищах. Кроме того, он устойчив к огню, что делает его безопасным.

В «Третьем парке» отметили, что в настоящее время планируется провести реконструкцию транспортного предприятия в поселке Лисий Нос. Там построят специальный автопарк для заправки автобусов, чтобы снизить нагрузку на городскую инфраструктуру и позволить водителям заправлять транспорт ночью.

«Реконструкция подразумевает строительство административных зданий, ремзоны, мойки, станции техобслуживания и заправочной инфраструктуры. За счет этого парк будет функционировать круглосуточно. В городе парк такого размера проблематично построить, да почти невозможно», — уточнили в «Третьем парке».

Сейчас у многих перевозчиков появляются проблемы с поставками комплектующих и запчастей. Однако это не помешает реализации транспортной реформы. Как отметили в «Домтрансавто», существенных трудностей с поставками не предвидится, поскольку Минский автозавод стабильно поставляет запчасти, а все перебои единичны и решаемы, для этого нужно лишь время.

«Конечно, задержки будут, если этих комплектующих нет на складе и нет возможности взять их внутри России. Другой вопрос — насколько критичен будет вопрос. Думаю, мы в данной ситуации должны доверять руководству и вице-губернатору и их решениям», — считает политолог Солонников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комтранс Петербурга поддержал перевозчиков перед третьим этапом транспортной реформы.