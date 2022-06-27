Комтранс Петербурга поддержал перевозчиков перед третьим этапом транспортной реформы

Петербург готовится к проведению третьего заключительного этапа перехода на новую модель транспортного обслуживания, который стартует 15 июля.

Транспортная реформа в Петербурге началась 1 апреля 2022 года. На первом этапе город получил 864 новых автобуса, а пассажиры — возможность пользоваться тарифом «60 минут», который позволяет ездить на нескольких автобусах по стоимости одной поездки в течение часа. Ко второму этапу город приступил в июне. На линии вывели еще 693 новых автобуса, пишет «МК в Питере».

В комитете по транспорту рассказали, что ведомство активно помогало перевозчикам достигнуть успешных результатов. При поддержке комитета предприятия пассажирского транспорта смогли оперативно создать запасы запчастей, узлов и агрегатов.

Также специалисты ведут работу по импортозамещению продукции для безопасной эксплуатации. Кроме того, комтранс следит за пересмотром поставщиками запчастей и материалов логистических цепочек.

«В настоящее время договоры поставок, в том числе подвижного состава, осуществляются в рамках действующих договорных обязательств», — заявили в ведомстве.

Перевозчики также отметили поддержку со стороны комтранса в реализации транспортной реформы. Директор по организации перевозок «Питеравто» Романи Юренев рассказал, что специалисты комитета помогли ускорить продвижение грузов через таможни, а также снизили сумму авансов.

«Таким образом, пошли нам навстречу, чтобы нам легче жилось и работалось», — отметил Юренев.

Поддержку комтранса также получил «Домтрансавто». По словам руководителя обособленного подразделения предприятия Евгения Старшинова, благодаря помощи ведомства «Домтрансавто» не испытывал проблем с поставками и других неполадок.

Как отметили в комтрансе, ведомство продолжит оказывать поддержку в реализации транспортной реформы. Для этого город активно разрабатывает и принимает к исполнению соответствующие меры. Так, будет увеличено авансирование перевозчиков, так как у компаний выросли расходы на топливо, кредитные и лизинговые платежи, закупку запчастей и материалов. Также планируется увеличить сроки действия контрактов с перевозчиками с шести до семи лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что политолог поддержал третий этап транспортной реформы в Петербурге, стартующий 15 июля.