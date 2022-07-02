Кибер Фронт Z обсудит будущее НАТО и ЕС

Кибер Фронт Z обсудит будущее НАТО и ЕС
Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий. Фото: Кибер Фронт Z

Кибер Фронт Z проведёт на выходных, 2 и 3 июля, в Петербурге серию дискуссий. Первое мероприятие будет посвящено вопросу будущего НАТО и ЕС.

В конце июня лидеры так называемого «свободного мира» провели несколько саммитов: в рамках ЕС, НАТО и G7. Главной темой их обсуждения стала необходимость «быть круче Путина».

«Мы же попробуем разобраться в перспективах западных союзов: что их ждёт – консолидация или дальнейший раскол?» — сообщили организаторы.

Организатором дискуссии в субботу, 2 июля, станет технолог Битвы трендов выступил Александр Руднев. Мероприятий начнётся в 18:00 на Университетской набережной, 25. На следующий день, в воскресенье, там же пройдет встреча с реальным участником спецоперации, который расскажет петербуржцам о тактике нашей армии и быте бойцов.

КиберФронт Z новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторые пассажиры сегодня не смогут улететь из Пулково в Сочи и Дубай
В Петербурге наблюдается снижение грамотности среди выпускников
Кибер Фронт Z обсудит будущее НАТО и ЕС
В Петербурге может быть установлен второй подряд суточный рекорд ...
Big Data МТС: выпускники составляют только четверть аудитории «Алых парусов»
В Приозерском районе пьяный водитель врезался в дерево, в результате чего ...
В МВД России запретили использовать ручные радары сотрудникам ГИБДД
«Пассажиравтотранс» планирует закупить еще 50 автобусов большого класса