В Ленобласти коронавирусом за сутки заразились 32 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 884 местных жителя. Всего выздоровели 184 529 пациентов, в том числе триза последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 382 человека. На третьем месте Московская область — 193 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.