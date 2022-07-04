В Ленобласти коронавирусом за сутки заразились 32 человека

В Ленобласти коронавирусом за сутки заразились 32 человека
В Ленобласти подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 884 местных жителя. Всего выздоровели 184 529 пациентов, в том числе триза последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 382 человека. На третьем месте Московская область — 193 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.

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