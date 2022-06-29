До конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител

Ученые в России создали генетическую технологию воссоздания антител к разным видам COVID-19.
До конца текущего года доклинические испытания было решено провести в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал старший научный сотрудник лаборатории инженерии антител ИМКБ СО РАН Сергей Гусельников, пишет ТАСС.
Гусельников рассказал, что специалисты разработали технологическую платформу оперативного создания средств профилактики и терапии вирусов, которая позволяет оперативно воссоздавать антитела к вирусам.
В настоящий момент продолжается разработка эффективных терапевтических антител к различным вариантам коронавируса, но в перспективе эту технологию можно будет использовать для быстрого создания лекарств от всех вирусов.
Для создания антитела в лаборатории, по словам эксперта, для начала нужно получить информацию об антителах от переболевшего или привившегося человека.
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