В России за сутки коронавирусом заразились 3 028 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 028 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 427 113. Об этом стало известно сегодня, 29 июня.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 334 человек, скончались 54 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 056 граждан. Накануне выздоровели 3 680 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 854 962.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 375 человек. На третьем месте Московская область — 160 новых ковид-пациентов.

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