Главврач Боткинской больницы заявил об изменении портрета больного COVID-19

Главврач Боткинской больницы заявил об изменении портрета больного COVID-19
Чаще всего коронавирусную инфекцию сейчас выявляют у петербуржцев в возрасте за 70, а то и за 80 лет. Фото: комитет по здравоохранению

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге в последнее время активно идет на спад, а болеть им стали в основном только пожилые люди.

Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что портрет пациента, больного ковидом, с начала пандемии очень сильно изменился. В основном это пожилые люди, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Гусева, чаще всего коронавирусную инфекцию сейчас выявляют у петербуржцев в возрасте за 70, а то и за 80 лет. Много случаев ковида приходится на пациентов с низким иммунным фоном и тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург лидирует по заболеваемости коронавирусом за сутки в России. Во вторник, 28 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом.

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