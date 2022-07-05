Распродажа ИКЕА в Петербурге по факту началась, но на деле зависла

Распродажа ИКЕА в Петербурге по факту началась, но на деле зависла
Распродажа ИКЕА в Петербурге по факту началась, но на деле зависла. Фото: Pxhere

На сайте ИКЕА началась долгожданная распродажа, но без нервов тут не обходится: практически сразу, с самого утра, из-за огромного спроса начались сбои, приобрести что-либо становится невозможно.

Как пишет «МК в Питере», затруднения начинаются сразу со входа на сайт. Действительно, сразу возникает ряд объявлений о перебоях, пользователей просят повторить запрос позже. При этом товары посмотреть все-таки можно, но не их конкретное количество. Приобрести что-либо, к разочарованию граждан, тоже не выходит.

На сайте указывается, что распродажа будет длиться до тех пор, пока склады компании не опустеют, но такими темпами процесс может затянуться на долгое время, а купить что-то смогут лишь единицы.

Приобрести что-либо, к разочарованию граждан, тоже не выходит. Фото: скриншот сайта ИКЕА

Кроме того, достаточно сильно поредел ассортимент ИКЕА. Как пишет издание, сейчас тяжело обновить в последний раз даже домашний текстиль, так как больше нет притягательных наволочек и пододеяльников, комфортных конструкторов рабочего места и дешевых, всем доступных кухонных полотенец.

Петербуржцы негодуют: почему компания не предусмотрела такой ажиотаж и возможные сбои в программе на фоне этого? Еще часть сетует на подлых покупателей, скупающих мебель целыми партиями для дальнейшей перепродажи. Но результата остается один — в любом случае, начавшаяся за здравие распродажа на сайте закончилась за упокой на сбоях системы.

Такому наплыву, безусловно, есть объяснение, ведь ИКЕА — это рыночный феномен, восхищающий экспертов методами ведения бизнеса, а покупателей- своими причудливыми названиями, атмосферой и фрикадельками.

Сейчас же из-за сбоев в системе даже закоренелые фанаты ИКЕА ругают компанию и уже не испытывают от него такого восторга. Зачем такая распродажа, если ничего нельзя купить?

На сайте ИКЕА началась долгожданная распродажа. Фото: Unsplash

Товары ИКЕА, но под другим названием

Однако знающие люди могут посоветовать места, которые производили товары для российской ИКЕА. Там можно купить мебель и другую продукцию шведского бренда без бешеного наплыва клиентов.

Например, постельное белье и матрасы сейчас есть в одном из крупнейших российских текстильных предприятий. Идентичные товары компания продает под своим брендом, получившим название YERRNA. Матрасы для детей и взрослых ИКЕА на протяжении 20 лет закупала в «Асконе».

Компания Cleanelly делала для шведского бренда вафельные и махровые полотенца, а мебельный магазин «Ангстрем» предлагает своим клиентам «икеевские» фасады для кухни и каркасы кроватей.

Также, например, можно приобрести кожаные диваны для ИКЕА. Сейчас они обозначены под брендом Home collection. И, конечно же, стоит упомянуть деревянные стулья, как в знаменитой рекламе ИКЕА. Они продаются в Runko.

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