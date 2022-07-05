Распродажа ИКЕА в Петербурге по факту началась, но на деле зависла

Распродажа ИКЕА в Петербурге по факту началась, но на деле зависла. Фото: Pxhere

Распродажа ИКЕА в Петербурге по факту началась, но на деле зависла. Фото: Pxhere

На сайте ИКЕА началась долгожданная распродажа, но без нервов тут не обходится: практически сразу, с самого утра, из-за огромного спроса начались сбои, приобрести что-либо становится невозможно.

Как пишет «МК в Питере», затруднения начинаются сразу со входа на сайт. Действительно, сразу возникает ряд объявлений о перебоях, пользователей просят повторить запрос позже. При этом товары посмотреть все-таки можно, но не их конкретное количество. Приобрести что-либо, к разочарованию граждан, тоже не выходит.

На сайте указывается, что распродажа будет длиться до тех пор, пока склады компании не опустеют, но такими темпами процесс может затянуться на долгое время, а купить что-то смогут лишь единицы.

Кроме того, достаточно сильно поредел ассортимент ИКЕА. Как пишет издание, сейчас тяжело обновить в последний раз даже домашний текстиль, так как больше нет притягательных наволочек и пододеяльников, комфортных конструкторов рабочего места и дешевых, всем доступных кухонных полотенец.

Петербуржцы негодуют: почему компания не предусмотрела такой ажиотаж и возможные сбои в программе на фоне этого? Еще часть сетует на подлых покупателей, скупающих мебель целыми партиями для дальнейшей перепродажи. Но результата остается один — в любом случае, начавшаяся за здравие распродажа на сайте закончилась за упокой на сбоях системы.

Такому наплыву, безусловно, есть объяснение, ведь ИКЕА — это рыночный феномен, восхищающий экспертов методами ведения бизнеса, а покупателей- своими причудливыми названиями, атмосферой и фрикадельками.

Сейчас же из-за сбоев в системе даже закоренелые фанаты ИКЕА ругают компанию и уже не испытывают от него такого восторга. Зачем такая распродажа, если ничего нельзя купить?

Товары ИКЕА, но под другим названием

Однако знающие люди могут посоветовать места, которые производили товары для российской ИКЕА. Там можно купить мебель и другую продукцию шведского бренда без бешеного наплыва клиентов.

Например, постельное белье и матрасы сейчас есть в одном из крупнейших российских текстильных предприятий. Идентичные товары компания продает под своим брендом, получившим название YERRNA. Матрасы для детей и взрослых ИКЕА на протяжении 20 лет закупала в «Асконе».

Компания Cleanelly делала для шведского бренда вафельные и махровые полотенца, а мебельный магазин «Ангстрем» предлагает своим клиентам «икеевские» фасады для кухни и каркасы кроватей.

Также, например, можно приобрести кожаные диваны для ИКЕА. Сейчас они обозначены под брендом Home collection. И, конечно же, стоит упомянуть деревянные стулья, как в знаменитой рекламе ИКЕА. Они продаются в Runko.