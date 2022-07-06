Григорий Лепс раскрыл величину заработка на частных вечеринках

Григорий Лепс заявил, что никогда не был жаден до денег. Фото: скриншот видео Youtube/Григорий Лепс - Официальный Канал

Григорий Лепс заявил, что никогда не был жаден до денег. Фото: скриншот видео Youtube/Григорий Лепс - Официальный Канал

Певец Григорий Лепс рассказал о заработке на концертах и вечеринках, своем отношении к работе и деньгам, а также раскрыл тайну очков.

Музыкант в интервью «МК в Питере» признался, что никогда не был жаден до денег. Он счастлив, что в состоянии обеспечить семью, но и не летает в облаках, осознавая, что «всему приходит конец».

По словам Лепса, он никогда не стремился быть артистом вечеринок, и считал важным собирать большие площадки. Но с точки зрения денег, корпоративы получаются куда выгоднее, чем концерты.

«Концертов даешь меньше, а деньги те же. Например, если я зарабатываю за 12–15 концертов в месяц определенную сумму, она будет такая же, как если бы я всего раз 5 спел на частных вечеринках. Гонорар за такое выступление всегда выше в несколько раз», — сказал певец, отметив, что многие артисты так работают, и это нельзя назвать грехом.

Лепс рассказал об очках, которые стали неотъемлемой частью его имиджа. Он объяснил, что по большему счету носит их для красоты, но есть и уважительная причина. Его глаза очень чувствительны к свету и слезятся под яркими софитами. Режиссеры сначала были против очков на сцене, мол, это неприлично, но потом увидели, как слезы мешают ему работать.

Говоря о своих детях, музыкант признался, что не хотел бы видеть дочерей и сына на сцене. По его словам, шоу-бизнес — довольно жестокий мир. Он бы хотел, чтобы дети сами выбрали дело, которое будет им по душе.

Самому себе Лепс был пожелал как можно больше здоровья.