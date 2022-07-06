Григорий Лепс раскрыл величину заработка на частных вечеринках

Певец Григорий Лепс рассказал о заработке на концертах и вечеринках, своем отношении к работе и деньгам, а также раскрыл тайну очков.
Музыкант в интервью «МК в Питере» признался, что никогда не был жаден до денег. Он счастлив, что в состоянии обеспечить семью, но и не летает в облаках, осознавая, что «всему приходит конец».
По словам Лепса, он никогда не стремился быть артистом вечеринок, и считал важным собирать большие площадки. Но с точки зрения денег, корпоративы получаются куда выгоднее, чем концерты.
«Концертов даешь меньше, а деньги те же. Например, если я зарабатываю за 12–15 концертов в месяц определенную сумму, она будет такая же, как если бы я всего раз 5 спел на частных вечеринках. Гонорар за такое выступление всегда выше в несколько раз», — сказал певец, отметив, что многие артисты так работают, и это нельзя назвать грехом.
Лепс рассказал об очках, которые стали неотъемлемой частью его имиджа. Он объяснил, что по большему счету носит их для красоты, но есть и уважительная причина. Его глаза очень чувствительны к свету и слезятся под яркими софитами. Режиссеры сначала были против очков на сцене, мол, это неприлично, но потом увидели, как слезы мешают ему работать.
Говоря о своих детях, музыкант признался, что не хотел бы видеть дочерей и сына на сцене. По его словам, шоу-бизнес — довольно жестокий мир. Он бы хотел, чтобы дети сами выбрали дело, которое будет им по душе.
Самому себе Лепс был пожелал как можно больше здоровья.
«Это самая что ни на есть правда: если человек здоров физически, морально, тогда он готов к чему-то, он может что-то создать, может еще работать, радовать людей и себя. Тогда еще можно, даже если не собирать аншлаги, оставаться действующим артистом, быть на плаву», — заключил певец.