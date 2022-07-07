На границе поймали трех иностранцев, пытавшихся сбежать в Финляндию

Иностранцев выдворят за пределы РФ. Фото: погрануправление ФСБ по СПб и ЛО

Иностранцев выдворят за пределы РФ. Фото: погрануправление ФСБ по СПб и ЛО

В Ленинградской области пограничники задержали трех иностранцев, пытавшихся сбежать в Финляндию.

Трое иностранцев попались сотрудникам погрануправления ФСБ рядом с государственной границей в лесу в Выборгском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они готовились незаконно пересечь границу и попасть в Финляндию.

Пойманных привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима в погран зоне. Суд назначил им штраф и решил принудительно выдворить из России.

Также сообщается, что только за июнь на границе поймали более 650 человек, пытавшихся сбежать в ЕС. Общая сумма денежных наказаний превысила 600 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мать, утопившая новорожденного ребенка в Колпино, отсидит три с половиной года.