Кибер Фронт Z организует разбор СВО от бывшего американского военного

Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

Серия мероприятий, организованных Кибер Фронтом Z, пройдет в Петербурге на выходных. В субботу, 9 июля, пройдет разбор хода специальной военной операции бывшим американским военным.

Мероприятие традиционно начнется в 18:00 на Университетской набережной, 25. С петербуржцами по видеосвязи пообщается бывший американский военный Рассел «Техас» Бентли.

«Рассел проанализирует ход СВО, сравнит боевые действия России и США, расскажет о влиянии Вашингтона на Украину и многом другом», — рассказали организаторы мероприятия.

Гостем вечера станет глава «Фонда борьбы с репрессиями» (ФБР) Мира Тэрада.