В Петербурге обсудят влияние освобождения ЛНР на ход спецоперации в Донбассе

Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

Дискуссия о влиянии освобождения Луганской народной республики пройдет в Петербурге по инициативе Кибер Фронта Z.

Мероприятие пройдет по адресу Университетская набережная, 25. Начнется встреча в 18:00. Главной темой встречи станет освобождение ЛНР, которое 3 июля завершила русская армия.

Как отмечают организаторы, им поступает много вопросов по поводу гуманитарной помощи. На них ответит гость мероприятия – руководитель движения «Спасем Донбасс» Анастасия Каменская.

Кроме того, во время мероприятия будет запущен проект Кибер Фронта Z по сбору помощи ЛДНР.