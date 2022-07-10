В Петербурге обсудят влияние освобождения ЛНР на ход спецоперации в Донбассе

Дискуссия о влиянии освобождения Луганской народной республики пройдет в Петербурге по инициативе Кибер Фронта Z.
Мероприятие пройдет по адресу Университетская набережная, 25. Начнется встреча в 18:00. Главной темой встречи станет освобождение ЛНР, которое 3 июля завершила русская армия.
Как отмечают организаторы, им поступает много вопросов по поводу гуманитарной помощи. На них ответит гость мероприятия – руководитель движения «Спасем Донбасс» Анастасия Каменская.
Кроме того, во время мероприятия будет запущен проект Кибер Фронта Z по сбору помощи ЛДНР.