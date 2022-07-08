В Петербурге в пятницу ожидаются дожди и до +23 градусов

Очередной циклон нагонит в Петербург облака и дожди, а температура будет около нормы.

Сегодня, 8 июля, город заденет край облачной спирали циклона, движущийся на Скандинавию. В такой ситуации небо будет частично затянуто облаками, а местами могут пройти короткие дожди. Температура воздуха почти не изменится и останется близкой к норме.

За окном сегодня будет от +21 до +23 градусов, в Ленобласти температура составит от +19 до +24 градусов. Ветер юго-западных направлений 4-9 м/с.

Атмосферное давление немного поднимется и будет чуть выше нормы — 762 мм рт. ст.

В субботу к кратковременным дождям присоединятся грозы, а температура повысится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в июне с акваторий Петербурга собрали более 330 кубометров мусора и водной растительности.