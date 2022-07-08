Петербуржцев предупредили в МЧС о ливнях и грозах 9 июля

Петербургское МЧС предупредило жителей города об ухудшении погоды, которое ожидается в субботу, 9 июля.

Об этом городское управление ведомства сообщило со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Сообщается, что завтра в Петербурге пройдут ливни с грозами.Также метеорологи прогнозируют усиление ветра, при грозе он будет порывистым. Непогода ждет петербуржцев во второй половине дня.

В ночь на 9 июля в городе будет без осадков и похолодает до +14…+16 градусов, а в середине дня ожидается от +23 до +25 градусов. Атмосферное давление будет слабо снижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в пятницу ожидаются дожди и до +23 градусов. Город заденет край облачной спирали циклона, движущийся на Скандинавию.