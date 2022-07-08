Движение транспорта в Петербурге ограничат из-за празднования Курбан-Байрама

В субботу, 9 июля, мусульмане в Петербурге будут отмечать праздник Курбан-Байрам. Из-за богослужений в городе ограничат движение транспорта.

Праздничные богослужения пройдут с 4.15 до 6.00 в Соборной мечети на Кронверкском проспекте, Мемориальной мечети имени Жафяр-хазрата Пончаева на улице Репищева и в Молельном доме на Сенной площади.

В медиацентре города сообщили, что на время богослужений движение будет ограничено на Кронверкском проспекте, а также на участке Московского проспекта от дома №12 до Сенной площади.

На Кронверкском ранним утром также изменятся маршруты двух трамваев. Трамвай №6 будет курсировать от улицы Кораблестроителей до 22-23-й линий Васильевского острова, а трамвай №40 — от Тихорецкого проспекта до площади Ленина, информирует городской «Организатор перевозок».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили в МЧС о ливнях и грозах 9 июля.