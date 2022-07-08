Движение транспорта в Петербурге ограничат из-за празднования Курбан-Байрама

Движение транспорта в Петербурге ограничат из-за празднования Курбан-Байрама
9 июля в Петербурге будут отмечать праздник Курбан-Байрам. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу, 9 июля, мусульмане в Петербурге будут отмечать праздник Курбан-Байрам. Из-за богослужений в городе ограничат движение транспорта.

Праздничные богослужения пройдут с 4.15 до 6.00 в Соборной мечети на Кронверкском проспекте, Мемориальной мечети имени Жафяр-хазрата Пончаева на улице Репищева и в Молельном доме на Сенной площади.

В медиацентре города сообщили, что на время богослужений движение будет ограничено на Кронверкском проспекте, а также на участке Московского проспекта от дома №12 до Сенной площади.

На Кронверкском ранним утром также изменятся маршруты двух трамваев. Трамвай №6 будет курсировать от улицы Кораблестроителей до 22-23-й линий Васильевского острова, а трамвай №40 — от Тихорецкого проспекта до площади Ленина, информирует городской «Организатор перевозок».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили в МЧС о ливнях и грозах 9 июля.

богослужение кронверкский проспект курбан-байрам новости СПб ограничения движения соборная мечеть


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Политолог объяснил, как забор на границе с Финляндией повлияет на турпоток ...
Движение транспорта в Петербурге ограничат из-за празднования Курбан-Байрама
Жители Финляндии поедут в Россию за дешевым бензином и в салоны красоты
В Ленобласти в выходные пройдут ливни с грозой и градом
Московский район стал лидером по числу свободных вакансий в Петербурге
К 1 сентября в Петербурге откроют восемь новых школ
В некоторых ресторанах «Вкусно — и точка» до осени не будет ...
Setl Group благоустроит берег Невы у нового ЖК Astra Marine