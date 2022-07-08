Политолог объяснил, как забор на границе с Финляндией повлияет на турпоток из Петербурга

В Финляндии приняли поправки к закону, которые позволят построить забор на границе с Россией. Ограждение могут начать устанавливать уже после 15 июля. Политолог рассказал, как появление стены между Суоми и Россией может отразиться на турпотоке.

Руководитель образовательного направления Политология в Северо-Западном институте управления филиале РАНХиГС Виталий Горохов заявил в разговоре с «МК в Питере», что решение Финляндии возвести забор на государственной границе — нормальная и вполне логичная реакция на фоне общей политической обстановки.

По словам политолога, строительство стены не помешает турпотоку из Петербурга или временной миграции. Возможно, увеличится время прохождения пограничного контроля, но, в целом, забор не повлияет на проходимость в Финляндию. Наоборот, финские власти заинтересованы в российских туристах, отметил Горохов.

Напомним, Россия с 15 июля снимает все ограничения на пересечение государственной границы РФ на наземных видах транспорта. Финляндия с 30 июня отменила все ковид-ограничения для российских туристов, а с 1 июля упростила визовые правила.