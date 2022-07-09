В ночь с 9 на 10 июля над Петербургом пролетит комета

В ночь с 9 на 10 июля над Петербургом пролетит комета. Фото: Unsplash

В ночь с 9 на 10 июля над Петербургом пролетит комета. Фото: Unsplash

Сегодня ночью жители Петербурга и области смогу наблюдать редкое явление: над городом пролетит комета, открытая в 2011 году.

Комета, которая сегодня может быть видна петербуржцам, носит название название C/2017 K2 (PANSTARRS). О ее визите рассказали в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

«Готовимся наблюдать комету C/2017 K2 (PANSTARRS). Низко на юго-восточном горизонте», — отметили в сообщении.

В Telegram-канале дополнили, что для Петербурга лучшее время для наблюдений – это около часа ночи. Правда, как признаются специалисты, яркость кометы «оставляет желать лучшего».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на болотах Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области завел багульник, который опасен своим распространяющимся на всю округу ароматом особенно в жаркую погоду. Петербуржцам советуют приходить на болото с утра или ближе к вечеру, когда жара ослабнет.