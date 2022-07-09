В ночь с 9 на 10 июля над Петербургом пролетит комета

В ночь с 9 на 10 июля над Петербургом пролетит комета
В ночь с 9 на 10 июля над Петербургом пролетит комета. Фото: Unsplash

Сегодня ночью жители Петербурга и области смогу наблюдать редкое явление: над городом пролетит комета, открытая в 2011 году.

Комета, которая сегодня может быть видна петербуржцам, носит название название C/2017 K2 (PANSTARRS). О ее визите рассказали в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

«Готовимся наблюдать комету C/2017 K2 (PANSTARRS). Низко на юго-восточном горизонте», — отметили в сообщении.

В Telegram-канале дополнили, что для Петербурга лучшее время для наблюдений – это около часа ночи. Правда, как признаются специалисты, яркость кометы «оставляет желать лучшего».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на болотах Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области завел багульник, который опасен своим распространяющимся на всю округу ароматом особенно в жаркую погоду. Петербуржцам советуют приходить на болото с утра или ближе к вечеру, когда жара ослабнет.

комета ленобласть новости СПб природное явление


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерка из Соснового Бора добровольно отдала мошенникам 1 млн рублей
В Петербурге по делу о взятке арестовали нового начальника отдела из ...
В лесах Лужского района Ленобласти нашли скелетированный труп мужчины в возрасте
В ночь с 9 на 10 июля над Петербургом пролетит комета
На Ленинском проспекте неизвестные с ножом похитили пистолет у ...
На Просвещения 71-летний мужчина, боясь дырки в фасаде, открыл стрельбу по людям
На Энгельса пенсионерка потеряла 3 млн, доверившись сотрудникам ЦБ и полиции
Риэлтор рассказал, что ждет российский рынок недвижимости в ближайшее время