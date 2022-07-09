Посуточно арендовать жилье в Петербурге выйдет дороже, чем в Москве

Посуточно арендовать жилье в Петербурге выйдет дороже, чем в Москве
Посуточно арендовать жилье в Петербурге выйдет дороже, чем в Москве. Фото: unsplash

Северная столице превзошла Москву по стоимости аренды жилья на сутки и популярности поездок.

Соответствующе выводы можно сделать согласно результатам исследования сервиса Суточно.ру за первое полугодие 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что за первые полгода туристы посещали Санкт-Петербург в среднем примерно на четыре дня, в Москве же люди задерживались примерно на 3. При этом на аренду жилья в сутки приезжие тратили около 4 020 рублей.

В Москве одна ночь в среднем обходилась туристам в 3 725 рублей. Третьим по популярности городом после двух столиц стала Казань с ценником 3 448 рублей за сутки. Лидерство все еще остается за Сочи, где суточная стоимость аренды составляет 4,2 тысячи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что число жителей России, отправившихся в путешествие за границу в апреле-июне, стало рекордным за три последних года.

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