Большая Каменка задыхается от окровавленных мертвых баранов и шума автомобилей

В субботу, 9 июля, мусульмане с размахом отметили праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Этот день чтят и уважают приверженцы старых традиций и ценностей народа, но для жителей исторического района Большая Каменка на северо-западе города в связи с празднованием появляются неудобства.
Все дело в многочисленных визитах покупателей жертвенных баранов и тех ужасающих картин, которые остаются после убийства животных. При этом те, кто поддерживает бизнес продажи баранов, не считает это проблемой. «Невские Новости» лично узнали, как выглядит Большая Каменка в день X. Корреспонденты рассказали, что животных режут и разделывают прямо на участках, а спустя несколько дней в окрестностях находят останки, которые выбрасываются без какой-либо жалости.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам — это один из двух основных праздников ислама. Он отмечается в честь окончания хаджа, ежегодного паломничества мусульман в Мекку. Курбан-байрам посвящен пророку Ибрахиму, и история с жертвой в виде барана исходит из Корана.
Бизнес на крови
На сегодняшний день баранов продают даже в интернете. Согласно объявлениям, за килограмм покупатель отдаст от 260 до 280 рублей. В среднем баран весит от 30 до 60 килограммов.
В преддверии двух мусульманских праздников на Большую Каменку со всего Петербурга съезжаются мусульмане, которые покупают баранов. Здесь даже доступна специальная услуга убийства животного: специально обученные люди могут убить и разрезать барана на части прямо на участке, где его купили.
Процесс смерти барана ужасает многих жителей. Живому барану связывают ноги и перерезают горло, отделяя голову от туловища. После этого его лишают копыт, снимают шкуру и потрошат.
Известен шокирующий случай, когда в 2021 году туши и внутренности баранов из Большой Каменки нашли на соседнем поле. Тогда разжегся скандал, который в последствии замяли, но продавца животных, повинного в этом безобразии, лишили одной из построек, где держали баранов и признали ее незаконной.
Проездной двор
Недовольные жители Большой Каменки ведут с соседями активную борьбу. Во время религиозных праздников уже ни раз была вызвана полиция, также нередки и жалобы в вышестоящие органы.
Сегодня утром тоже был случай, когда правоохранителям пришлось приехать на вызов и забрать одного из продавцов в отдел.
Одна из местных жительниц пожаловалась на шум от двигателей автомобилей, прибывающих в Большую Каменку. По ее словам, они с семьей не спали с четырех часов утра. Другая местная жительница рассказала, что несколько лет назад один из местных жителей сделал замечание мигрантам, но они в ответ избили его арматурой.
Поддержка фермерства
На все жалобы надзорные ведомства отвечают неоднозначно. По их заключению, торговцев можно привлечь только к административной ответственности, ограничившись штрафом. Нет проблемы даже в том, что в Большой Каменке массово режут животных.
Председатель Региональной общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Ленинградской области» Наиб Барат Оглы Пашаев так ответил журналистам, когда они попросили его прокомментировать ситуацию:
«Если человек там держит баранов, режет, продает, покупает, то этого человека надо поддерживать. А что соседи жалуются? Это же деревня!», — заявил Пашаев, подчеркнув, что это фермерство, а его необходимо поддерживать.
Жалобы от соседей председатель Региональной общественной организации объяснил завистью.
Проблемы есть, а с решением трудно
В свою очередь депутат Законодательного собрания Александр Ходосок, отвечающий за проблемные территории, объяснил, что никогда не получал жалоб из Большой Каменки по этому поводу.
Второй депутат городского парламента Марина Шишкина предположила, что жителей Большой Каменки нужно расселять, так как жильцы кроме наплыва мусульман в Курбан-байрам испытывают и бытовые проблемы. Однако, как заметила Шишкина, сценарий расселения в ближайшее время маловероятен.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что на празднование Курбан-Байрам к Соборной мечете в Санкт-Петербурге пришли более 120 тысяч мусульман.