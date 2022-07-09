Большая Каменка задыхается от окровавленных мертвых баранов и шума автомобилей

В преддверии двух мусульманских праздников на Большую Каменку со всего Петербурга съезжаются мусульмане, которые покупают баранов. Здесь даже доступна специальная услуга убийства животного: специально обученные люди могут убить и разрезать барана на части прямо на участке, где его купили.

Процесс смерти барана ужасает многих жителей. Живому барану связывают ноги и перерезают горло, отделяя голову от туловища. После этого его лишают копыт, снимают шкуру и потрошат.

Известен шокирующий случай, когда в 2021 году туши и внутренности баранов из Большой Каменки нашли на соседнем поле. Тогда разжегся скандал, который в последствии замяли, но продавца животных, повинного в этом безобразии, лишили одной из построек, где держали баранов и признали ее незаконной.

Проездной двор

Недовольные жители Большой Каменки ведут с соседями активную борьбу. Во время религиозных праздников уже ни раз была вызвана полиция, также нередки и жалобы в вышестоящие органы.

Сегодня утром тоже был случай, когда правоохранителям пришлось приехать на вызов и забрать одного из продавцов в отдел.