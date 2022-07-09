К Соборной мечети Петербурга на Курбан-байрам пришло более 120 тысяч мусульман

К Соборной мечети Петербурга на Курбан-байрам пришло более 120 тысяч мусульман. Фото: "Вконтате"/группа "Духовное управление мусульман СПб и СЗ России"

К Соборной мечети Петербурга на Курбан-байрам пришло более 120 тысяч мусульман. Фото: "Вконтате"/группа "Духовное управление мусульман СПб и СЗ России"

На празднование Курбан-Байрам к Соборной мечете в Санкт-Петербурге пришли более 120 тысяч мусульман.

О том, как проходило празднование сообщили на странице Духовного управления мусульман по Петербургу и Северо-Западному региону России в социальной сети «ВКонтакте». Богослужение провёл духовный лидер мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев.

Отмечается, что к Мемориальной мечети имени Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе города пришли свыше 30 тысяч человек, а в молельном доме на «Сенной» собралось около 30 тысяч правоверных мусульман. Также люди собирались в молельный дом на улице Беринга и в молельный дом в Красном селе.

Представители Духовного управления отметили, что праздничные намазы в Северной столице в каждой предназначенной для этого точке прошли организованно и достойно в атмосфере «истинного праздника, братства и единения».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 июля мусульмане в Петербурге будут отмечать праздник Курбан-Байрам. Из-за богослужений в городе было введено ограничение движения транспорта.