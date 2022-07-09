К Соборной мечети Петербурга на Курбан-байрам пришло более 120 тысяч мусульман

К Соборной мечети Петербурга на Курбан-байрам пришло более 120 тысяч мусульман
К Соборной мечети Петербурга на Курбан-байрам пришло более 120 тысяч мусульман. Фото: "Вконтате"/группа "Духовное управление мусульман СПб и СЗ России"

На празднование Курбан-Байрам к Соборной мечете в Санкт-Петербурге пришли более 120 тысяч мусульман.

О том, как проходило празднование сообщили на странице Духовного управления мусульман по Петербургу и Северо-Западному региону России в социальной сети «ВКонтакте». Богослужение провёл духовный лидер мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев.

Отмечается, что к Мемориальной мечети имени Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе города пришли свыше 30 тысяч человек, а в молельном доме на «Сенной» собралось около 30 тысяч правоверных мусульман. Также люди собирались в молельный дом на улице Беринга и в молельный дом в Красном селе.

Представители Духовного управления отметили, что праздничные намазы в Северной столице в каждой предназначенной для этого точке прошли организованно и достойно в атмосфере «истинного праздника, братства и единения».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 июля мусульмане в Петербурге будут отмечать праздник Курбан-Байрам. Из-за богослужений в городе было введено ограничение движения транспорта.

курбан-байрам новости СПб соборная мечеть


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Большая Каменка задыхается от окровавленных мертвых баранов и шума автомобилей
В 2021 году от наркотиков ушло из жизни на 37% больше россиян
В Петербурге электричка отсекла мужчине ногу
Участников и гостей Epic Con в Петербурге экстренно эвакуировали
На проспекте Девятого Января рабочий остался без руки
Многочисленным желающим попасть на фестиваль Epic Con в Петербурге и дождик ...
Посуточно арендовать жилье в Петербурге выйдет дороже, чем в Москве
К Соборной мечети Петербурга на Курбан-байрам пришло более 120 тысяч мусульман