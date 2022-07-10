В Отрадном после пожара из частного дома достали обгоревший труп семилетнего ребенка

В Отрадном после пожара из частного дома достали обгоревший труп семилетнего ребенка. Фото: unsplash

В Отрадном после пожара из частного дома достали обгоревший труп семилетнего ребенка. Фото: unsplash

В ночь с 8 на 9 июля в Кировском районе Ленинградской области в городе Отрадное произошел пожар, в котором погибла семилетняя девочка.

Как стало известно Gazeta.SPB, по 12-й Линии в Отрадном около 23:22 в пятницу загорелся частный дом. В 23:48 пожар удалось локализовать. Выяснилось, что в строении общей площадью 80 квадратных метров полностью сгорели веранда и крыша.

Из обгоревшего помещения вытащили труп семилетнего ребенка. Кроме того, с места происшествия с различными травмами на скорой забрали владельца дома и родственницу погибшей.

Позже из Шлиссельбургской городской больницы сообщили, что у мужчины, находящегося в тяжелом состоянии, диагностировали термический ожог 2-й степени, 40% повреждения туловища и верхних конечностей, а также отравление продуктами горения. Женщина, являющаяся жительницей Псковской области, поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести со множественными ранами левого плеча и отравлением продуктами горения.

В настоящий момент причина пожара устанавливается. С места пожара изъяли элемент обугленной древесины и фрагмент провода.

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