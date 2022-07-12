С 11 по 21 августа в Петербурге пройдет грандиозное «Шоу каскадеров»

Российские экстремалы в августе покажут петербуржцам невероятные трюки на «Шоу каскадеров».

Новую яркую программу презентует российское сообщество каскадеров. Зрителей ждут самые опасные трюки на грани возможности, призрачный гонщик на горящем автомобиле, бои легковушек с Бигфутом, прыжки на высокой скорости в огненные кольца, гонки на двух колесах, сбивание машин, а также единственное авто, ездящее на двух колесах — Бигпауэр.

В подготовке номеров была задействована группа «Автородео» — участник ежегодных фестивалей каскадеров, обладатель различных премий. В состав «Автородео» входят только высококвалифицированные спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты и каскадеры высшей категории. Они участвовали в съемках советского кино.

С новым шоу каскадеры посетят не только Петербург, но и Казань, Нижний Новгород, Магнитогорск, Саратов, Тюмень, Ульяновск и многие другие.

Зрелищное представление будет проходить с 11 по 21 августа на мототреке ДОСААФ на проспекте Тореза, 71. Шоу состоится при любой погоде.

Билет на детей от 5 до 14 лет стоит 1500 рублей, для взрослых — 2000 рублей. Маленькие дети до 5 лет могут попасть на шоу бесплатно.

Билеты можно приобрести на сайте www.showkaskaderov.ru, у билетных операторов города либо в день представления перед входом на шоу.