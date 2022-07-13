В последнее время петербурженки предпочитают для брака иностранцев

В последнее время петербурженки предпочитают для брака иностранцев. Фото: unsplash

В последнее время петербурженки предпочитают для брака иностранцев. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге увеличилось количество браков между россиянами и гражданами иностранного государства.

Как правило, в большей степени пары состоят из россиянок и заграничных женихов. Об этом пишет Neva.Today со ссылкой на статистику Петростата.

Согласно полученным данным, браки с иностранцами стали заключать в два раза больше в 2021 году, — почти вдвое чаще, чем в 2020. Чаще всего выходят за граждан Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и Украины.

В 2020-м петербургские невесты вышли замуж за мужчину из другой страны 2 731 раз, а в 2021 — 4 197 жительниц Северной столицы.

У петербургских женихов также постепенно растет интерес к зарубежным невестам. Мужчины вступили в брак с иностранками 2 174 раза в 2021 году, а в 2020-м — 1 592.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди россиян самые нежелательные профессии для будущих супругов — это полицейские или чиновники.