Ночью 13 июля россияне смогут увидеть Суперлуние

Сегодня вечером расстояние между Землей и Луной в среду сократится до минимума, в результате чего жители России смогут увидеть Суперлуние.

В пресс-службе Московского планетария рассказали, что при ясной погоде луну можно будет увидеть в вечернем небе после 21:00. Об этом сообщают РИА Новости.

Уточняется, что 13 июля полная Луна покажется над горизонтом после 21 часа, а уже около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Также в планетарии добавили, что всю сегодняшнюю ночь, до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец.

Так, примерно в 12:09 по мск Луна подойдет к Земле на 357 263 км и окажется на самом минимальном расстоянии от нее в 2022 году. Полнолуние по точному времени наступит ровно в 21:38.

Интересно, что помимо Суперлуны можно будет увидеть две планеты, — Сатурн и Юпитер, — сопровождающие ее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 9 на 10 июля 2022 года над Петербургом пролетела комета, открытая в 2011 году.