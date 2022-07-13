Двухлетний ребенок впал в кому после падения на него телевизора в Сланцевском районе

Двухлетний ребенок впал в кому после падения на него телевизора в Сланцевском районе. Фото: unsplash

Двухлетний ребенок впал в кому после падения на него телевизора в Сланцевском районе. Фото: unsplash

В Сланцевском районе Ленинградской области несчастье приключилось с маленьким мальчиком.

Двухлетний ребенок с улицы Ленина поступил в Сланцевскую городскую больницу в тяжелом состоянии 12 июля около 10:35. Как стало известно Gazeta.SPB, на двухлетнего мальчика упал телевизор старого образца.

В результате ребенок оказался в состоянии комы, у него диагностировали ушибленную рану головы, а также под вопросом — перелом костей носа.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Семья полная, на учёте в ОДН не состоит.

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