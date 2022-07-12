Алабай искусал 11-летнего мальчика в деревне под Петербургом

Алабай искусал 11-летнего мальчика в деревне под Петербургом
Алабай вырвался из вольера и напал на ребенка. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе прокуратура разбирается в обстоятельствах нападения сторожевой собаки на 11-летнего школьника.

Как сообщили в прокуратуре Ленобласти, инцидент произошел в воскресенье в деревне Екатериновка на территории стройбазы фирмы, торгующей пиломатериалами. Алабай вырвался из вольера и напал на 11-летнего подростка, который катался там на велосипеде.

Мальчика госпитализировали в Токсовскую межрайонную больницу с травмами, он в удовлетворительном состоянии.

Прокуратура выяснит все обстоятельства инцидента, в том числе вопрос соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Киевском шоссе в ДТП с маршруткой погиб один человек и 11 пострадали. На месте работает следственная группа, работники прокуратуры. Организована доследственная проверка.

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