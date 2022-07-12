На Киевском шоссе в ДТП с маршруткой погиб один человек и 11 пострадали

На Киевском шоссе сегодня произошло ДТП с участием маршрутки, перевозившей пассажиров. Один человек не выжил, 11 получили травмы.

Предварительно, авария произошла около 11:50 на Киевском шоссе под Гатчиной. Водитель маршрутки №844 (Петербург — Луга) не справился с управлением, в результате чего «Мерседес» занесло и он врезался в отбойник, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным «Интерфакса», в аварии погиб один человек. Госпитализированы девять человек, еще трое получили медицинскую помощь на месте.

На месте работает следственная группа, работники прокуратуры. Организована доследственная проверка, ход и результаты которой контролирует Гатчинская городская прокуратура, сообщили в прокуратуре Ленобласти.

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