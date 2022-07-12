Теплоход «Метеор» сел на мель у Эрмитажа

Метеор сел на мель у Дворцовой набережной. Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

Метеор сел на мель у Дворцовой набережной. Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

В Петербурге выясняются причины посадки на мель теплохода «Метеор» у Дворцовой набережной.

Пассажирский «Метеор» сел на мель у Дворцовой набережной рядом с Эрмитажем. В момент инцидента на борту не было пассажиров. Разлива нефтепродуктов не произошло, застрявший теплоход другим судам не мешает, сообщили в петербургском линейном отделе МВД на водном транспорте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранительные органы проводят проверку, все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эскалатор раздавил палец полуторагодовалого ребенка в ТЦ «Мега Дыбенко». Ребенка с травмированным пальцем доставили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.