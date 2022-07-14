Петербуржцам рассказали, где еще в городе принимают пациентов с COVID-19

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в последние месяцы отошла на второй план, пандемия пока заканчиваться не собирается. В последние дни заметен прирост заболевших в городах России, особенно в Москве.

Многие пункты, где раньше принимали коронавирусных больных уже закрылись, но в Петербурге продолжают оставаться места, куда отвозят тех, кто подхватил COVID-19. «МК в Питере» выяснили в комитете по здравоохранению, где сейчас принимают заболевших граждан, и куда госпитализируют более тяжелые случаи.

Также в ведомстве рассказали о коллективном иммунитете Петербурга. К сожалению, согласно данным Стопкоронавирус.рф, он с 80% снизился до 25,8 %. При этом в городе ни одно медицинское учреждение не работает только с коронавирусными больными. В Комздраве заметили, что принимают пациентов с коронавирусом в пяти стационарах.

В общей сложности в Петербурге насчитывается более тысячи свободных коек для коронавирусных пациентов. Самое большое их количество в Боткинской больнице, далее идет детская больница №5 им. Филатова с количеством 200 коек, на третьем месте — городская больница №40, где есть 145 коек. Еще 50 мест предоставляется в Александровской больнице, 46 для детей — в клинической больнице им. Боткина, а 30 — в психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова.