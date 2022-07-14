В жилом экорайоне «Юнтолово» «Главстрой Санкт-Петербург» открыл PlayHub

Работы по благоустройству нового общественного пространства — игровой площадки формата PlayHub — завершились в жилом экорайоне «Юнтолово». Там появились зеленые холмы, большое количество игрового оборудования, гигантская горка-пирамида и песочница-пляж. Все это — из натуральных материалов и фактур: дерева, песка и щепы.

Новое пространство на площади более 13 тыс. квадратных метров появилось рядом со зданием общеобразовательной школы с центром «Техноспейс» напротив домов №49, корпус 7 и №51, корпус 6 по Юнтоловскому проспекту.

Еще на этапе проектирования особое внимание уделялось наполнению площадки, проект разработан совместно с детскими психологами. Здесь разместились уличные музыкальные инструменты, игровые панели, колесо оптической иллюзии для тренировки вестибулярной и зрительной систем. Маленькие исследователи смогут пройти полосы препятствий, а также воспользоваться оборудованием для лазания, покататься на каруселях, посетить мини-скалодром, горки и песочницы. Рядом размещены и комфортные зоны для родителей, где они смогут отдохнуть, не оставляя ребенка без внимания.

Для любителей спорта и уличных тренировок застройщик открыл зону ворк-аут с турниками и настольным теннисом.

Рельеф общественной зоны дополнен геопластикой, имитирующей холмы. На территории высадили взрослые деревья и кустарники, а также установили скамейки для отдыха. Действующую сеть велодорожек расширили новым маршрутом.

Жилой экорайон «Юнтолово» расположен в Приморском районе Петербурга. Девелопер объекта — компания «Главстрой Санкт-Петербург» — была основана промышленником Олегом Дерипаской более 15 лет назад. Бизнесмен предложил развивать некогда заброшенную территорию вблизи Юнтоловского заказника по принципу европейских «зеленых городов», сочетая гармонию природы и близость инфраструктуры города.

Формируя облик городских кварталов «Юнтолово», девелопер делает акцент на экологию и уникальность места. Территория ЖК граничит с Юнтоловским заказником, недалеко находятся Лахтинский разлив и Финский залив. Помимо бережного отношения к природному окружению приоритетом для строительной компании является приумножение зеленых зон. В рамках жилого комплекса «Главстрой Санкт-Петербург» планирует создать парковый комплекс в «Юнтолово» общей площадью 70 гектаров.